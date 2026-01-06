Dünya genelinde kış mevsiminin etkisiyle eğitim kurumlarında üst solunum yolu enfeksiyonları ve influenza vakalarında patlama yaşandı. Özellikle Avrupa ve Amerika merkezli tıp dergilerinde yayımlanan güncel çalışmalar, sınıfların virüs yayılımı için en elverişli ortamlar olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Uzmanlar, çocukların bağışıklık sisteminin toplu alanlarda ciddi tehdit altında olduğunu belirterek, semptom gösteren öğrencilerin izolasyonunun hayati önem taşıdığını kaydetti.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ KANITLADI

Lancet Çocuk ve Ergen Sağlığı dergisinde yayımlanan son araştırmalara göre, sınıftaki tek bir ateşli çocuğun varlığı, 48 saat içerisinde sınıftaki diğer çocukların %40’ına virüs bulaşma riskini beraberinde getirdi.

Bilim insanları, ateşin vücudun enfeksiyonla savaştığının bir göstergesi olduğunu, ancak bu süreçte virüs yükünün en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

UZMANLARDAN "İZOLASYON" ÇAĞRISI

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Mayo Clinic Pediatri Bölümü’nden Dr. Robert Jacobson, ateşli çocukların dinlenmesinin sadece kendi sağlıkları için değil, halk sağlığı için de bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Jacobson, "Vücut ısısı normalin üzerine çıkan bir çocuk, aktif olarak virüs yaymaktadır. Onu okula göndermek, diğer ailelerin çocuklarını bilerek riske atmaktır" ifadelerini kullandı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Epidemiyolog Dr. Julia Marcus ise okul yönetimlerinin ve ailelerin "kahramanlık" yapmaktan kaçınması gerektiğini belirtti.

Marcus, ateş düşürücü şuruplar vererek çocuğu okula göndermenin sadece semptomları gizlediğini, bulaşıcılığı ise durdurmadığını aktardı.

"HAFİF ATEŞ" İHMAL EDİLMEMELİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Danışmanlarından Dr. Margaret Harris, çocuklarda 38 derece ve üzeri ateşin mutlak bir ev istirahati gerektirdiğini anlattı.

Harris, ateşin düşmesinden sonraki ilk 24 saatin de bulaşıcılık açısından kritik olduğunu, bu süre zarfında çocuğun gözlem altında tutulması gerektiğini vurguladı.

Devamında uzmanlar, el hijyeninin ve sınıfların düzenli havalandırılmasının enfeksiyon zincirini kırmada en etkili yöntemler arasında yer aldığını hatırlattı.