Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına dair "Okulda ölmek istemiyoruz" çağrısında bulunması sonrasında hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Toy, okul güvenliği talebinin soruşturma konusu yapılamayacağını söyledi.

"İFADEYE GİTMEYECEĞİM"

Toy, kısa süre önce Kahramanmaraş'ta okulda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Eğitim-İş olarak bölgede olduklarını hatırlattı. Cenaze töreni sırasında "Okulda ölmek istemiyoruz" diyerek seslendiklerini belirten Toy, bu çağrının ardından hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Şöyle konuştu:

"Akan kanın hortumla temizlendiği, cinayet mahalline dönen o okula teşrif etmeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, cenaze töreni sırasında 'Okulda ölmek istemiyoruz' diye seslenmiştik. O acının ortasında, bir devlet adamından çözüm beklerken, aldığımız cevap tarihe kara bir leke olarak geçti: 'Şov yapmayın' dedi bakan. Evet, biz can güvenliği istedik; Bakan Tekin bunu 'şov' olarak niteledi. Ve şimdi o trajedinin devamı geldi: Bugün itibariyle hakkımda idari bir soruşturma açıldı. Peki suçumuz neymiş? Okulda ölmeye razı olmamak!

Öğretmenler okulda katledilirken güvenliği sağlayamayanlar, şimdi gerçekleri söyleyenleri susturmaya çalışıyorlar. Buradan o soruşturma kağıtlarını imzalayanlara ve bu talimatı veren Bakan Tekin’e sesleniyorum:

İfadeye gitmeyeceğim! Hukuksuz bulduğum, adaleti bir susturma aracı olarak kullanan bu soruşturmada size ifade vermeyeceğim! Söyleyeceğim her şeyi Ayla öğretmenin cenazesinde, katliamın yapıldığı okulda ve televizyon ekranlarında söyledim"

"BENİ DEĞİL, İHMALLERİNİZİ SORUŞTURUN"

Yeliz Toy, soruşturulması gerekenlerin okul güvenliği talebini dile getiren sendikacılar değil, okullardaki güvenlik açıklarından sorumlu olanlar olduğunu belirtti. Sendika yöneticisi ile bakan arasında amir-memur ilişkisi bulunmadığını belirten Toy, sendikal mücadelenin soruşturmalarla engellenemeyeceğini ifade etti.

Toy, açıklamasında "Soruşturulması gereken 'ölmek istemiyoruz' diyen sendikacı değil, ona bu acı feryadı ettiren tabloyu yaratan, okulları kaderine terk edenlerdir. Beni değil, ihmallerinizi soruşturun. Beni değil, liyakatsizliğinizi yargılayın" sözlerine yer verdi.

"BEN GİTMEYECEĞİM AMA SİZ GİDECEKSİNİZ"

Yeliz Toy, öğretmenlerin ve öğrencilerin can güvenliği için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"O çocukların, eğitimcilerin kanı sizin ellerinizdedir. Beni değil, ihmallerinizi soruşturun. Beni değil, liyakatsizliğinizi yargılayın. Siz adına ne derseniz deyin; biz yaşamı savunmaya, bu karanlığa ayna tutmaya devam edeceğiz! Öğretmenin can derdinde, bakanın şov peşinde olduğu bu rezil düzeni, mücadelemizle, omuz omuza, güzel yarınlar için değiştireceğiz! Boşuna beklemeyin Yusuf Tekin, ben gitmeyeceğim ama siz gideceksiniz!"

NE OLMUŞTU

Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından öğretmenler yaşananlara tepki göstermiş Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapmıştı.

Saldırıda yaşamını yitiren Ayla öğretmenin cenazesine katılan Eğitim-İş üyesi öğretmenler “Ölmek istemiyoruz” dediklerinde ise Bakan Yusuf Tekin’in “şov yapmayın” sözlerinin hedefi olmuştu.