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Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’da bir meslek lisesine ait olduğu ileri sürülen bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerde öğrencilerin okul içerisinde okey oynadığı ve sigara kullandığı iddia edilirken, görüntülerin hangi okulda, ne zaman ve hangi şartlarda çekildiği henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler bazı basın yayın organlarında da haberleştirildi. Paylaşımlarda görüntülerin Afyonkarahisar’daki bir meslek lisesinde çekildiği öne sürülürken, konu kamuoyunda tartışma yarattı.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından Afyonkarahisar Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin bir meslek lisesine ait olduğuna ilişkin iddialar üzerine araştırma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, ilimizdeki bir meslek lisesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin haber ve paylaşımlar yer almıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Valiliğin açıklamasıyla birlikte görüntülerin gerçekliği, hangi okulda çekildiği ve olayın oluş şekline ilişkin inceleme süreci resmen başlamış oldu.

Araştırma sonucunda görüntülerde yer alan kişilerin kimlikleri, olayın zamanı ve okul yönetiminin bilgisi dahilinde olup olmadığı gibi hususların netleşmesi bekleniyor.