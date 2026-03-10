2026 yılında Avrupa'da en çok maaş alan meslekler grubunu haberimizde derledik. Stratejik liderlik, Ceo, ileri tıp ve AI mimarisi ve beyin cerrahlarının yer aldığı listede yıllık maaşlar dudak uçuklatıyor.
Okulda öğretilmeyen, ama cüzdanı tıka basa dolduran meslekler: Yıllık maaşı 41 milyon TL
Teknoloji devlerinden devasa sağlık komplekslerine kadar her alanda "vazgeçilmez" olan profesyoneller, dudak uçuklatan maaşlarla öne çıkıyor. Stratejik liderlik, ileri tıp ve AI mimarisi ekseninde toplanan yeni nesil kazanç tablosu, "en çok kim kazanıyor?" sorusuna çarpıcı yanıtlar veriyor.Derleyen: Süleyman Çay
Şirketlerin kaderini belirleyen CEO'lar, 2026'da da listenin tartışmasız lideri. Küresel ölçekte bir CEO’nun ortalama kazancı 800 bin dolar ile 1 milyon 200 bin dolar(41 milyon TL) bandında seyrederken; teknoloji ve finans devlerinde bu rakamlar, primlerle birlikte on milyonlarca dolarlık devasa bütçelere ulaşıyor.
Dijitalleşmenin kaptanları olan CTO ve CIO’lar ise 150 bin dolar – 350 bin dolar arası kazançla stratejik konumlarını koruyor.
Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan hayatına dokunan "hassas eller" değerini katlamaya devam ediyor.
Yatırım bankacıları bonuslar dahil 500 bin dolar seviyelerini zorlarken; şirket birleşmeleri ve satın almaların (M&A) kilit ismi olan kurumsal avukatlar, yıllık 250 bin dolar barajını rahatlıkla aşıyor.
Psikiyatristler: Küresel ruh sağlığı krizlerinin artışıyla birlikte gelirlerini 250 bin dolar seviyelerine taşıyarak listenin sürpriz yükselenleri oldu.
Anestezi Uzmanları: Risk yönetimindeki kritik rolleriyle 380 bin dolar ile 450 bin dolar bandına oturmuş durumda.
Beyin Cerrahları ve Kardiyologlar: Uzmanlık seviyelerine göre yıllık 400 bin dolar ile 600 bin dolar arası kazançla tıp dünyasının en üst segmentinde yer alıyor.
Yapay zeka sistemlerini tasarlayan ve yöneten AI Mimarları ve Mühendisleri, 2026’nın en hızlı maaş artışı yaşayan grubu oldu. Niş alanlarda uzmanlaşan bu isimler, yıllık 190 bin dolar 400 bin dolar arasında "rekor" maaşlarla transfer ediliyor.
Veri güvenliğinin kilit ismi olan Siber Güvenlik Direktörleri ise 150 bin dolar – 250 bin dolar bandıyla listenin vazgeçilmezleri arasında.