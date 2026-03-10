Okulda öğretilmeyen, ama cüzdanı tıka basa dolduran meslekler: Yıllık maaşı 41 milyon TL

Şirketlerin kaderini belirleyen CEO'lar, 2026'da da listenin tartışmasız lideri. Küresel ölçekte bir CEO’nun ortalama kazancı 800 bin dolar ile 1 milyon 200 bin dolar(41 milyon TL) bandında seyrederken; teknoloji ve finans devlerinde bu rakamlar, primlerle birlikte on milyonlarca dolarlık devasa bütçelere ulaşıyor.