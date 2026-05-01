Rusya'nın başkenti Moskova, sarsıcı bir okul saldırısına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, reşit olmayan bir 4. sınıf öğrencisi, evinden getirdiği bıçakla ders esnasında öğretmenini hedef aldı.

Saldırının ardından okula hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, öğretmenin aldığı bıçak darbesinin yüzeysel olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi. Yaralı öğretmen tedavi altına alınırken, okulda panik yaşandığı bildirildi.

Okul Müdürü Irina Kurchatkina, olaya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, saldırgan öğrencinin birinci sınıftan itibaren okullarında eğitim gördüğünü belirtti. Kurchatkina, öğrencinin geçmişte herhangi bir uyumsuzluk veya davranış bozukluğu sergilemediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından okula ambulans ve güvenlik güçlerinin yanı sıra öğrenciyle görüşmesi için bir psikolog davet ettik. Öğrencinin bıçağı okula nasıl soktuğuna dair idari soruşturma devam ediyor. Okul girişindeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak."

Rus polisi, yaşanan kanlı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırgan çocuk ve yasal temsilcilerinin (ebeveynlerinin) ifadelerinin alındığı, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.