Mersin'de ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle yaraladı. Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, öğrenciyi ve babasını gözaltına aldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.