Kütahya’da bir ortaokulda eğitim gören bazı öğrencilerde çikolata yedikten kısa süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü. Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte okula sağlık ekipleri sevk edildi.

23 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 23 öğrenci, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından, öğrencilerin tükettiği şüpheli çikolatalardan numune alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi. Zehirlenmenin kesin nedeninin yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.