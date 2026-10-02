Hatay’da sağanak nedeniyle su basan yolda arızalanan otomobildeki mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri kurtardı.
Okula giden öğrencilerin imdat çığlığı: Antakya’da yollar göle döndü
Hatay’ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı. Trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, su basan yolda arızalanan bir otomobildeki öğrenciler mahsur kaldı.Kaynak: DHA
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Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı. Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
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Su basan yolda arızalanan bir otomobildeki öğrenciler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakileri kurtardı.
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Öğrenciler, ekipler tarafından okullarına ulaştırıldı.
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Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.
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