Kartal Belediyesi, yaz tatilinin ardından ders başı yapan ve kreşlerine dönen çocukların okula adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla oldukça renkli bir etkinliğe imza attı. Eylül ayı kültür sanat programı kapsamında organize edilen hafta sonu çocuk tiyatroları, Kartallı miniklerden ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Yeni eğitim öğretim yılına neşeli bir başlangıç yapma fırsatı bulan çocuklar, sahnelenen eğitici ve eğlenceli oyunlar sayesinde tiyatronun büyüleyici dünyasıyla buluştu.



Etkinlikler zincirinin ilk halkasında "Mavi Gelecek" isimli çocuk oyunu izleyiciyle buluştu. Soğanlık Kültür Merkezi salonlarında sahnelenen eser, Canan Tokay tarafından yazılıp yönetildi. Gigi Sanat Evi oyuncuları tarafından muazzam bir performansla sunulan 40 dakika süreli bu yapım, salondaki çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Oyun, minik izleyicileri bir yandan kahkahalara boğarken diğer yandan doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik üzerine hayati mesajlar aktardı.

"Mavi Gelecek" oyunu; samimi dostluk ilişkileri, doğayı koruma bilinci ve deniz ekosisteminin yaşamımızdaki yeri gibi kritik temaları çocukların kolayca anlayabileceği duru ve eğlenceli bir dille işledi. Doğa ve deniz teması etrafında kurgulanan sürükleyici hikâye, çocukların çevreye karşı duyarlılık kazanmalarına katkı sağladı. Minikler, sahnede izledikleri renkli karakterler sayesinde doğal çevrenin korunmasının gelecek için ne kadar büyük bir taş taşıdığını tiyatro sanatı aracılığıyla kavradı.

Çocuk tiyatrosu şöleni, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi sahnesinde izleyici karşısına çıkan "Çizmeli Kedi" oyunu ile hız kesmeden devam etti. Dünyaca ünlü yazar Charles Perrault'nun klasikleşmiş eserinden tiyatroya uyarlanan ve Erdoğan Soytürk yönetmenliğinde hazırlanan 45 dakikalık gösterim, 4 yaş ve üzeri tüm minik izleyiciler için tamamen ücretsiz olarak sunuldu. Tiyatro salonunu dolduran çocuklar, masal dünyasının en sevilen karakterlerinden biriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Macera dolu ve yüksek tempolu kurgusuyla dikkat çeken Çizmeli Kedi, çocuklara dürüstlük, iyilik ve yardımlaşma gibi temel insani erdemleri aşılamayı hedefledi. Bununla da kalmayan yapım; günümüzün en önemli konularından olan geri dönüşüm, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı ve sürdürülebilir yaşam ilkelerine vurgu yaptı. Renkli kostümleri, hareketli müzikleri ve büyüleyici atmosferiyle miniklerin odak noktasında yer alan oyun, çocuklara hem eğitici hem de son derece keyifli bir hafta sonu yaşattı.



Kartal Belediyesi yetkilileri, çocukların zihinsel, sosyal ve sanatsal gelişimlerini destekleyen bu tarz kültür sanat faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Okul döneminde çocukların stresten uzaklaşarak sosyalleşmelerine imkân tanıyan bu ücretsiz tiyatro gösterimleri, aileler tarafından da takdirle karşılandı. Belediye, kültür merkezlerinde düzenlediği kapsayıcı organizasyonlarla Kartal'da yaşayan her çocuğun nitelikli sanat etkinliklerine kolayca erişebilmesini hedefliyor.