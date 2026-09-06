İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala veliler ile öğrenciler arasında okul alışverişi heyecanı tavan yaptı. Okul zilinin çalmasına sayılı günler kala ihtiyaç listelerini tamamlamak isteyen vatandaşlar marketlerin ve mağazaların yolunu tuttu.

İstanbul'daki tüm şubelerinde kapsamlı bir okula dönüş kampanyası başlatan ünlü zincir market, sunduğu cazip fiyat seçenekleriyle bir anda vatandaşların odak noktası haline geldi. Özellikle geniş ürün yelpazesi ve uygun ödeme koşullarıyla dikkat çeken dev zincir, eğitim alışverişinde bütçesini korumak isteyen ailelerin ilk tercihi oldu.

Kampanya kapsamında hazırlanan paketler velilerden büyük ilgi gördü. İçerisinde okul çantası, defterler, kalem çeşitleri, boya kalemleri ve diğer temel eğitim gereçlerinin yer aldığı 22 parçalık eksiksiz kırtasiye seti bin 900 TL gibi son derece erişilebilir bir fiyattan raflardaki yerini aldı. Piyasa ortalamasının oldukça altında sunlanan bu paket seçeneği, hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmek isteyen aileler için adeta kurtarıcı bir çözüm oluşturdu.

Alışveriş hareketliliği sadece defter ve kalem ürünleriyle de sınırlı kalmadı. Kampanya dahilinde beslenme çantaları, matara çeşitleri, okul üniformaları, spor ayakkabılar ve yaklaşan soğuk havalara yönelik kışlık giyecek gruplarında da son derece bütçe dostu fiyat politikaları uygulandı. Her yaştan öğrencinin ihtiyacına hitap eden zengin ürün çeşitliliği sayesinde market şubelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir insan yoğunluğu oluştu. Kampanya fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte reyonlara akın etti.



Kampanyanın bir diğer dikkat çeken boyutu ise velilere sağlanan ekstra çekiliş fırsatı oldu. Düzenlenen dev çekiliş dahilinde şanslı bin kişiye bin TL değerinde kırtasiye hediye çeki dağıtılacağı kamuoyuna duyuruldu. Bu cazip haberle birlikte reyonlardaki hareketlilik daha da arttı. Aradığı ürünleri kolayca bulan veliler ve öğrenciler, uygun fiyatlı alışveriş yapmanın verdiği memnuniyetle kasaların yolunu tutarak alışverişlerini tamamladı.

Alışverişe çıkan aileler yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi. Çocuklarından biri ilkokula, diğeri ise ortaokula başlayacak olan iki çocuklu bir veli yaptığı açıklamada, çocuklarının tüm okul ihtiyaçlarını tek bir adresten temin ettiklerini belirtti. Hem çocukların ders materyallerini hem de evin genel mutfak ihtiyaçlarını bütçelerini sarsmadan karşılamaya çalıştıklarını ifade eden veli, uygulanan indirimlerin aile ekonomisine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Markete gelmeden önce detaylı bir piyasa ve fiyat araştırması yaptığını belirten bir başka müşteri ise daha önce gezdiği yerlerde hem aradığı ürünlerin tamamını bulamadığını hem de karşılaştığı fiyatların son derece yüksek olduğunu aktardı. İlgili zincir markete geldiklerinde ise aradıkları 20 parça ürünün tamamını neredeyse yarı fiyatına temin ettiklerini dile getirerek sunulan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Öğrenciler ders başı yapacak olmanın heyecanını yaşarken, aileler de yaklaşan sonbahar ve kış mevsimini göz önünde bulundurarak alışveriş kapsamını genişletti. Kırtasiye gereksinimlerinin yanı sıra çocuklarına dayanıklı ayakkabılar, montlar ve kışlık giyecekler satın alan veliler, yeni eğitim dönemine eksiksiz bir şekilde hazırlanmanın rahatlığını yaşadı.