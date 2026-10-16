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İzmir’de Sait Güzelcan Ortaokulu’nu ziyaret eden Eğitim Sen 4 No’lu Şube yöneticileri, bekçinin kimlik kontrolünün ardından yaşanan bir olayda gözaltına alındı. Sendikanın İl Yürütmesi, yaşananlara tepki gösterdi, sendikal faaliyetlerin engellendiğini söyledi.

Birgün'de yer alan habere göre, sendikanın yaptığı açıklamaya göre, şube yöneticileri okul ziyareti sırasında bekçinin kimlik kontrolüyle karşılaştı.

BEKÇİ EMNİYETİ ARADI

Sendika yöneticisi olduklarını ve okul yönetiminin ziyaretlerinden haberdar olduğunu söyleyen yöneticilere, sendika üyesi okul müdür yardımcısı da destek verdi. Müdür yardımcısının, yöneticilerin misafirleri olduğunu söylemesine rağmen bekçinin emniyeti aradığı ifade edildi.

Yaşanan olayların ardından iki sendika yöneticisi ile müdür yardımcısı gözaltına alındı. Sendikanın bildirdiğine göre, karakolda iki yöneticiye para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Müdür yardımcısının ise savcılığa sevk edildiği kaydedildi.