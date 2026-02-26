Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilkokulda teneffüs zilinin “Kabe’de Hacılar” ilahisi olarak değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, Akbal’ın okul müdürüyle yaşadığı tartışmayı cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaşmasının ardından gündeme geldi.

“BURASI KABE Mİ?”

Kızının 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Akbal, müdüre yönelik tepkisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim kızım burada 4. sınıf öğrencisi. Ramazan’da ‘Kabe’de hu der Allah’ diye zil sesi yapmışlar. Madem öyle 12 imam orucunda da deyiş yapsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Böyle bir parçayı zil sesi yapamazsın. Sen bir eğitimcisin, çocukları böyle zor bir durumda bırakamazsın. Burası Kabe mi?”

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Akbal hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. İstanbul’da gözaltına alınan Akbal, bugün Kocaeli’de savcı karşısına çıktı.

SAVCILIK SONRASI SERBEST

Savcılık işlemlerinin ardından Soner Akbal hakkında herhangi bir adli kontrol uygulanmadan serbest bırakılmasına karar verildi.

Akbal’ın avukatı Eray Akbal, müvekkiline iki suç isnat edildiğini belirterek, video kaydında hakaret ya da manevi değerlere zarar verecek bir unsur bulunmadığını söyledi. Avukat, kaydın görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarına delil oluşturması amacıyla alındığını ifade etti.

“KABE BİZİM KİBLEMİZ”

Adliye çıkışında açıklama yapan Soner Akbal ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti:

“Kabe bizim kıblemizdir. Bizim için Kabe tartışma konusu yapılacak bir şey değildir, yanlış anladılar. Kabe bizim değerimiz. Hepimiz Müslümanız, İslam dinine tabiyiz, kimse bunu sorgulayamaz, tartışamaz. Burada yanlış anlaşıldım, yanlış telaffuzdan dolayı bu nedenle herkesten özür diliyorum. Okulun tarikat ve dergâh gibi bir imaja sokulmasından dolayı tepki gösterdim.”