Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yeniden ders başı yaptı.
MEB’in resmi takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında uygulandı.
Okul zili çaldı: 18 milyon öğrenci sınıflara döndü
İkinci ara tatil ve Ramazan Bayramı’nın ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen okullara döndü. LGS 14 Haziran’da, YKS 20-21 Haziran’da yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yeniden ders başı yaptı.
Öğretmenler bu süreçte mesleki çalışma programlarını okula gitmeksizin çevrim içi şekilde tamamladı.
Öğretmenler bu süreçte mesleki çalışma programlarını okula gitmeksizin çevrim içi şekilde tamamladı.
Ankara Yenimahalle’deki Nasreddin Hoca Ortaokulu öğrencileri de sabah saatlerinde okullarına döndü.
Bahçede İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflara geçen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ara tatil sonrası ilk derslerine girdi.
Okulun 5. sınıf öğrencilerinden Mehmet Akif Bican, tatilde çok kitap okuduğunu ve ailesiyle vakit geçirdiğini ifade etti.
Ramazan Bayramı nedeniyle büyüklerini ziyaret ettiğini belirten Bican, "Onlardan harçlık topladım. Özellikle bol bol dinlendim ve ders çalıştım." dedi.
6. sınıf öğrencisi Sena Kalem ise tatil bitiminde sınavların başlayacağını düşünerek ders çalıştığını anlattı.
Aynı zamanda dinlenme imkânı bulduğunu da ekleyen Kalem, "Bayram dolayısıyla büyüklerimi ziyaret ettim, bayramlaştım. Ellerini öptüm ve şeker topladım." diye konuştu.
LGS 14 HAZİRAN'DA YKS 21 HAZİRAN'DA
Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıf öğrencileri; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleşmek için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına 14 Haziran’da girecek.
Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 20-21 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacak. YKS’nin birinci oturumu TYT 20 Haziran’da, ikinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise 21 Haziran’da yapılacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 26 Haziran’da sona erecek.
"ŞİMDİ HEDEFLERİMİZİ BELİRLEYEREK BU DOĞRULTUDA ÇALIŞMA VAKTİ”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından okulların açılışına dair yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili öğrencilerim, bayram sevinciyle birleşen ara tatilde dinlenerek zihinlerinizi tazelediniz. Arkadaşlarınızla oyunlar oynayarak tatilin tadını doyasıya çıkardınız. Bu kısa aranın ardından bugün okullarımıza kavuştuk.
Şimdi hedeflerimizi belirleyerek bu doğrultuda çalışma vakti. Yeni dönemde sizlere rehberlik eden ve her zaman sizi destekleyen kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar, sizlere başarılar diliyorum. Haftanız güzel olsun."