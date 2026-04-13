Yeniçağ Gazetesi
13 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 13°
Anasayfa Yaşam Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı

Hakkari Yüksekova'da karların erimesiyle göle dönen sokaklarda ulaşım felç oldu. Fedakar baba Cengiz Dilce, çocukları eğitimden geri kalmasın diye onları bir aydır her gün sırtında taşıyarak okula ulaştırıyor.

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 1

İlçede etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu altyapının yetersiz olduğu alanlarda su birikintileri oluştu.

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 2

Özellikle Yeni Mahalle’de birçok evin önü suyla kaplanırken, bazı kişiler evlerinden çıkmakta güçlük çekti.

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 3

. Mahallede oturanlardan Cengiz Dilce, yaklaşık 30-40 gündür aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, çocukların okula gidip gelmekte sıkıntı çektiğini söyledi.

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 4

Dilce, "Evimin önünde biriken sular gölete dönüştü. Çocuklarımın eğitiminden geri kalmaması için her gün sabah ve akşam onları okula götürebilmek için sırtımda taşıyorum.

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 5

Yaklaşık 100 metre boyunca suyun içinden geçmek zorunda kalıyorum" diye konuştu.

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 6

5’inci sınıf öğrencisi Hira Nur Dilce ise "Yaklaşık 1 aydır okula babamın sırtında gidip geliyorum.

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 7

Evimizin önünde biriken pis suyun içinden geçemediğimiz için babam bizi taşıyor. Sabah okula, akşam da eve aynı şekilde dönüyoruz" dedi.

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 8

Mahalleli, sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek yetkililerden kalıcı altyapı çalışması yapılmasını istedi.

Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 9
Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 10
Okul yolunda su engeli: Baba devreye girdi: Yüksekova'da çaresizliğin fotoğrafı - Resim: 11
Kaynak: DHA
