2026 yılı eğitim öğretim yılında, özel okul ücretleri yeniden gündemde. Özellikle yabancı özel liseler ve prestijli özel eğitim kurumları, duyurdukları yüksek ücretlerle dikkat çekiyor. Döviz kuru, enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle özel okul fiyatları 2026 yılında da rekor seviyelerle velileri isyan ettirmeye devame diyor.

Sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, 4'e giden kızını yolladığı özel okulun istediği 1.123 binlik ücreti paylaşarak duruma isyan etti. Eşiyle konuşmasını da paylaşan Çağlı okulun istediği ücret için 'Çılgınlık. Asla değmez' dedi.

İnsanların maaşlarının yarısını vermek pahasına özel okula bu parayı vermesinin anlamsız olduğunu söyleyen Taner Çağlı'nın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Kızım 4’e gidiyor. Bu sene 600.000 TL olan ücret seneye 1.120.000 TL olarak güncellenmiş. 5. sınıfa geçişlerde istedikleri kadar zam yapma hakları varmış. Haklarıysa yapsınlar ama önemli olan bu paraya karşılık ne verdikleri. Bir özel okul, çocuğa ne vaat ediyor? Vaat tamam ama gerçekte ne veriyor?

Özel okulların çoğu genel olarak benzer şeyleri vaat ediyor:

• güvenlik

• yabancı dil

• sanatsal ve sportif faaliyetler

• düzgün yemek

• gezi vb. organizasyonlar ki bunların çoğunun içi boş, çoğu göstermelik ve zaten çoğu için ekstra ücret talep ediyorlar.

Özel okullarda sınıflar ortalama 14 kişilik, devlet okullarında 24. Eğitime ve öğrenmeye katkısı ne bu farkın? En fazla %20. O da çocuk gerçekten istekliyse. Özel okulun vaat ettiği neredeyse her şey, yine çocuğun istek, yetenek ve azmine bağlı, bir de ailenin sosyal ve maddi imkanlarına.

12 sene çocuğa İngilizce ders anlatırsan tabii ki İngilizce öğrenir. Bu bir “fark” değildir. 12 sene boyunca çocuk bir spor branşına yönlendirilirse tabii ki o branşta bir şeyler yapar. 12 sene boyunca çocuk bir enstrüman çalmaya çalışırsa tabii ki çalabilir.

Fakat problem şu: bunların “tabii” yani doğal sonuçlar olarak kesinlikle gerçekleşmesi beklendiği halde, özel okullardan mezun olan çoğu çocuk - bakın çoğu çocuk- herhangi bir enstrüman çalamıyor, herhangi bir spor branşında profesyonelleş-miyor ve 2. dili geçtim İngilizceyi dahi akıcı şekilde konuşamıyor.

Bu çocukların çoğu, yine eninde sonunda üniversite sınavına yönelik çalışmalara yönlendiriliyor ve sadece “sınav başarısı” üzerine kurulu bir stratejinin malzemesi haline getiriliyor. Bunda tabii ki ailelerin de talep leri ve beklentileri etkili ama diğer alanlardaki vaat ve çalışmaların ‘göstermelik’ kaldığı gerçeği değişmez.

Bir diğer ve önemli yanılgı da “özel okullarda çalışan öğretmenlerin devlet okullarındaki öğretmenlerden daha nitelikli olduğu” düşüncesi. Sevgili dostlar, genel bakacak olursak devlet okullarındaki öğretmenler özel okullardaki öğretmenlerden daha nitelikli ve daha başarılı

Daha fazla uzatmadan sadede gelmek istiyorum. Yıllık neredeyse 1.5 milyon TL’ye (aylık 125.000 TL) gelen bir okul masrafı eğer trilyoner değilseniz bana göre “akıl dışıdır”. Neresinden bakarsanız bir mantığı yoktur. Özellikle beyaz yaka bir karı koca olarak maaşınızın yarısını özel okula vermenizin çocuğa da size de muhteşem faydaları yoktur.

Eğer maddi sıkıntılar çekerek çocuğu özel okula gönderiyorsanız göndermeyin. O maddi sıkıntıyı o parayı biriktirmek için veya yatırım için kullanın; hem siz daha mutlu ebeveynler olursunuz hem de çocuğunuza daha güzel bir gelecek planlamış olursunuz.

Çocuğu özel okula sosyal çevre veya lobi için gönderiyorsanız da ‘lisede’ gönderin. Bari ilerde 3-5 tane zengin arkadaşı olur. Türkiye’de devlet okullarındaki eğitim ve öğretmenlerimiz hala iyi, sevgili dostlar. Özellikle ilk öğretim düzeyinde özel okul, maaşlı çalışan ailelere büyük bir yüktür.

Özetle, en kötü ihtimalle, araştırıp güvendiğiniz bir devlet okuluna gönderin. Gerekiyorsa oraya taşının. Unutmayın, kendinizden feragat ettiğiniz her an, aslında çocuğunuzdan feragat etmektir. Kendinize iyi bakın. O zaman göreceksiniz nasıl ideal bir çocuk yetişecek.

Sevgili dostlar, ben “özel okullar pahalı” demiyorum. İnsanların maaşlarının yarısını vermek pahasına özel okula bu parayı vermesi anlamsız diyorum. Tabii ki yorum ve karar yine sizin."