Işıkkent Mahallesi Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirilmesine ilişkin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K. görevden alınmıştı. Okul Aile Birliği yönetimi ise sınıf temsilcisi velilerle Vali Abdullah Erin'i ziyaret ederek, müdürün okuldaki görevine iade edilmesi için talepte bulunması dikkat çekti.

'VELİLERİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA KAMERA ALIP YERLEŞTİRİLDİ'

Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Çalışkan, Vali Abdullah Erin ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, tuvaletlere Okul Aile Birliği olarak velilerin istekleri doğrultusunda kamera takıldığını söyledi.