Sarıkamış Kayak Merkezi’nde başlayan ve iki gün süren organizasyonda, farklı şehirlerden gelen 580 öğrenci kıyasıya rekabet etti. Yarışların ardından kategorilerinde ilk dört sırayı elde eden sporculara ödülleri takdim edilerek şampiyona sona erdi.

Kars Kayak İl Temsilcisi Ali Koçak, organizasyonun son gününde yapılan yarışlarla etkinliğin tamamlandığını ifade etti. Katılımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Koçak, müsabakaların yüksek seviyede geçtiğini dile getirdi.

Hava koşullarının elverişli olduğunu vurgulayan Koçak, en önemli unsurun yarışların herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması olduğunu belirterek organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür etti.