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Adana, Türkiye genelinden yüzlerce genç raketin şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde, Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Birinciliği turnuvası resmen başladı.

Şehrin önde gelen spor tesislerinde gerçekleştirilen dev organizasyonun detayları şu şekilde:

38 İLDEN 300 GENÇ SPORCU KORTTA

Geleceğin tenis yıldızlarını bir araya getiren prestijli turnuvada, Türkiye'nin 38 farklı vilayetinden gelen 300 sporcu şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için ter döküyor. Büyük bir heyecana sahne olan organizasyon, ilk gün oynanan eleme müsabakalarıyla hızlı bir başlangıç yaptı.

MÜSABAKALAR 3 FARKLI MERKEZDE SÜRÜYOR

Turnuva kapsamında oynanacak zorlu karşılaşmalar, kentin modern altyapıya sahip şu tesislerinde kort severlerle buluşuyor:

-Adana Atlıspor Kulübü Grand Tennis Academy

-Adana Tenis Dağcılık Kulübü

-Çukurova Tenis Kortları

FİNAL HEYECANI 14 HAZİRAN'DA

Organizasyonun açılış töreninde kürsüye çıkan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kemal Orhan, Adana'da böylesine geniş katılımlı bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek turnuvada mücadele eden tüm sporcu, antrenör ve kulüplere başarılar diledi.

Grup ve eleme aşamalarının ardından turnuva, 14 Haziran tarihinde oynanacak olan büyük final müsabakaları ve ödül töreniyle perdesini kapatacak.