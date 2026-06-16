Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği Düzce’de başladı

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da turnuva için ilçeye gelen tüm sporcu ve kafilelere teşekkür ederek müsabakalarda başarılar diledi. İlk gününden itibaren renkli ve coşkulu sahnelere tanıklık eden Türkiye Birinciliği müsabakaları, perşembe gününe kadar devam edecek. Şampiyona, kategorilerinde dereceye girmeye hak kazanan sporculara kupa ve madalyalarının takdim edileceği ödül töreniyle perdesini kapatacak.