Akçakoca Şehir Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı bu prestijli organizasyonun açılış töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkanı Alev Ünal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sporsever katılım sağladı. Protokol üyeleri, köklü Türk spor mirasının gelecek nesillere aktarılmasında kritik rol oynayan şampiyonada genç sporcuları yalnız bırakmayarak başarı temennilerini iletti. 14 şehirden ilçeye gelen genç okçular, Türkiye birinciliği unvanını elde edebilmek adına hedef başında kıyasıya bir rekabete girişti.
Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği Düzce’de başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı imzasını taşıyan Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği müsabakaları, 14 farklı şehirden gelen sporcuların katılımıyla Düzce’nin Akçakoca ilçesinde start aldı.Kaynak: İHA
Şampiyonanın açılışında konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca ilçesindeki sportif faaliyetlerin ivme kazandığına dikkat çekti. Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan kıvanç duyduklarını belirten Arslantürk, şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelen sporcularımızı Düzce'nin en iyi ilçelerinden birinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."
Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da turnuva için ilçeye gelen tüm sporcu ve kafilelere teşekkür ederek müsabakalarda başarılar diledi. İlk gününden itibaren renkli ve coşkulu sahnelere tanıklık eden Türkiye Birinciliği müsabakaları, perşembe gününe kadar devam edecek. Şampiyona, kategorilerinde dereceye girmeye hak kazanan sporculara kupa ve madalyalarının takdim edileceği ödül töreniyle perdesini kapatacak.
Büyük çekişmelere sahne olan bu dev organizasyonun, aynı zamanda Akçakoca'nın turizm ve tanıtım faaliyetlerine de ciddi bir katkı sunması hedefleniyor.