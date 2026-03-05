Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi

Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi

Gözen Durmuş, bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık yüzünden kortizon tedavisi görmek zorunda kaldı. Durmuş buna bağlı kilo aldı. Zorbalıkla mücadele eden Durmuş yılmadı. 50 kilo veren Durmuş, üniversitede psikoloji bölümü okudu.

Haberi Paylaş
Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi - Resim: 1

Gözen Durmuş, bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık sonucu kortizon tedavisine bağlı kilo aldı. İlkokul yıllarında bu nedenle zorbalıkla karşı karşıya kaldı. Durmuş, yüzde 75 bursla özel üniversitede psikoloji bölümü okudu. Bu süreçte 50 kilo vererek 180 kilodan 130'a düşen Durmuş, şimdiler ise yüksek lisansını tamamlayıp mesleğine başlamak istiyor.

1 7
Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi - Resim: 2


Posta'nın haberine, Gözen Durmuş, bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık sonucu kortizon tedavisi gördü bu yüzden kilo almaya başladı.Durmuş, Bir dönem 180 kiloya kadar çıktı. İlkokul yıllarında sağlık sorunlarının yanı sıra çevresinde uğradığı zorbalıkla mücadele eden Durmuş, aşırı kilosuna rağmen eğitimden bir an olsun vazgeçmedi.

Açık öğretimde ilköğretim ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra yüzde 75 bursla özel üniversitede psikoloji bölümünü kazandı.

2 7
Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi - Resim: 3


2025’te üniversiteden mezun oldu ve bir taraftan da tedaviyle yaklaşık 50 kilo verdi. Durmuş'un en büyük hedefi yüksek lisansını tamamlamak ve mesleğine başlamak... Durmuş kendisi gibi dezavantajlı gruplara destek olmak istiyor.

3 7
Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi - Resim: 4


Bebeklikten itibaren kilo aldığını söyleyen Durmuş, "Hastaneler, diyetisyenler, doktorlar bir türlü kilo vermeme yardımcı olmadı. Giderek daha çok kilo aldım. Bu durum benim ilkokulu okumamı zorlaştırdı. İlkokulda zorbalık, dışlanma ve oradaki erişimimde güçlük çektim. Daha sonra ebeveynlerimi kaybettim küçük yaşta. Bakımımı teyzem üstlendi. Dışarı çıkamadım, okula devam edemedim" dedi.

4 7
Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi - Resim: 5

Durmuş şunları dile getirdi:

"Örgün eğitime gidemedim. Kendimi çok kötü hissettim. Benimle alay ettiler. Sonrasında, evdeyken kendime 'neden', 'niçin' soruları sordum. 'Neden ben yapamayayım, neden ben devam edemeyeyim?' dedim. Üniversite okumaya karar verdim. Kendi kendime ders çalıştım, kendi kendime İngilizce öğrendim. Bu emekler sonucunda üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi kazandım fakat orada da zorbalıklar devam etti. Orada da erişimim yoktu, sıralara oturamıyordum. Bir türlü dersi dinleyemiyordum ama bir şekilde devam ettim. Azmettim ve okulu örgün bir şekilde bitirdim."

5 7
Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi - Resim: 6

DEZAVANTAJLI İNSANLARLA ÇALIŞMAK İSTİYORUM'
Gözen Durmuş, şimdi hayallerini gerçekleştirmek istediğini dile getirdi ve şunları söyledi:

"Hiçbir şey için geç değil. Ben yaptıysam herkes yapabilir.

Ben yılmadım. Şu anda da klinik yüksek lisansımı okumak istiyorum. Hayata devam etmeye çalışıyorum. Psikolojiyi seçmemin sebebi; uzun yıllardır evde vakit geçirdim, dışarıya çıkamadım, bu beni psikolojik anlamda çok etkiledi."

6 7
Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi - Resim: 7

Durmuş, sosyal medyada paylaşımlar yaptığını ve yılmadan devam edeceğini söyleyerek, "Benim gibi olanlar için paylaşım yapacağım" dedi.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro