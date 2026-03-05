Gözen Durmuş, bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık sonucu kortizon tedavisine bağlı kilo aldı. İlkokul yıllarında bu nedenle zorbalıkla karşı karşıya kaldı. Durmuş, yüzde 75 bursla özel üniversitede psikoloji bölümü okudu. Bu süreçte 50 kilo vererek 180 kilodan 130'a düşen Durmuş, şimdiler ise yüksek lisansını tamamlayıp mesleğine başlamak istiyor.
Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi
Gözen Durmuş, bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık yüzünden kortizon tedavisi görmek zorunda kaldı. Durmuş buna bağlı kilo aldı. Zorbalıkla mücadele eden Durmuş yılmadı. 50 kilo veren Durmuş, üniversitede psikoloji bölümü okudu.
Posta'nın haberine, Gözen Durmuş, bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık sonucu kortizon tedavisi gördü bu yüzden kilo almaya başladı.Durmuş, Bir dönem 180 kiloya kadar çıktı. İlkokul yıllarında sağlık sorunlarının yanı sıra çevresinde uğradığı zorbalıkla mücadele eden Durmuş, aşırı kilosuna rağmen eğitimden bir an olsun vazgeçmedi.
Açık öğretimde ilköğretim ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra yüzde 75 bursla özel üniversitede psikoloji bölümünü kazandı.
2025’te üniversiteden mezun oldu ve bir taraftan da tedaviyle yaklaşık 50 kilo verdi. Durmuş'un en büyük hedefi yüksek lisansını tamamlamak ve mesleğine başlamak... Durmuş kendisi gibi dezavantajlı gruplara destek olmak istiyor.
Bebeklikten itibaren kilo aldığını söyleyen Durmuş, "Hastaneler, diyetisyenler, doktorlar bir türlü kilo vermeme yardımcı olmadı. Giderek daha çok kilo aldım. Bu durum benim ilkokulu okumamı zorlaştırdı. İlkokulda zorbalık, dışlanma ve oradaki erişimimde güçlük çektim. Daha sonra ebeveynlerimi kaybettim küçük yaşta. Bakımımı teyzem üstlendi. Dışarı çıkamadım, okula devam edemedim" dedi.
Durmuş şunları dile getirdi:
"Örgün eğitime gidemedim. Kendimi çok kötü hissettim. Benimle alay ettiler. Sonrasında, evdeyken kendime 'neden', 'niçin' soruları sordum. 'Neden ben yapamayayım, neden ben devam edemeyeyim?' dedim. Üniversite okumaya karar verdim. Kendi kendime ders çalıştım, kendi kendime İngilizce öğrendim. Bu emekler sonucunda üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi kazandım fakat orada da zorbalıklar devam etti. Orada da erişimim yoktu, sıralara oturamıyordum. Bir türlü dersi dinleyemiyordum ama bir şekilde devam ettim. Azmettim ve okulu örgün bir şekilde bitirdim."
DEZAVANTAJLI İNSANLARLA ÇALIŞMAK İSTİYORUM'
Gözen Durmuş, şimdi hayallerini gerçekleştirmek istediğini dile getirdi ve şunları söyledi:
"Hiçbir şey için geç değil. Ben yaptıysam herkes yapabilir.
Ben yılmadım. Şu anda da klinik yüksek lisansımı okumak istiyorum. Hayata devam etmeye çalışıyorum. Psikolojiyi seçmemin sebebi; uzun yıllardır evde vakit geçirdim, dışarıya çıkamadım, bu beni psikolojik anlamda çok etkiledi."
Durmuş, sosyal medyada paylaşımlar yaptığını ve yılmadan devam edeceğini söyleyerek, "Benim gibi olanlar için paylaşım yapacağım" dedi.