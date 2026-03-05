Okul sıralarına sığamıyordu, şimdi psikolog oluyor: 180 kilodan 130'a indi: Gözen Durmuş'un inanılmaz hikayesi

DEZAVANTAJLI İNSANLARLA ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Gözen Durmuş, şimdi hayallerini gerçekleştirmek istediğini dile getirdi ve şunları söyledi:

"Hiçbir şey için geç değil. Ben yaptıysam herkes yapabilir.

Ben yılmadım. Şu anda da klinik yüksek lisansımı okumak istiyorum. Hayata devam etmeye çalışıyorum. Psikolojiyi seçmemin sebebi; uzun yıllardır evde vakit geçirdim, dışarıya çıkamadım, bu beni psikolojik anlamda çok etkiledi."