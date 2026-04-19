Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan’da Onikişubat ilçesinde yaşanan saldırıya ilişkin sürecin yakından takip edildiği, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince kapsamlı inceleme ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Baydur’un görevden alındığı ifade edildi.

Baydur hakkında dün akşam saatlerinde görevinden ayrıldığı ve bu kararın karşılıklı mutabakatla alındığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Bakanlığın son açıklamasıyla birlikte görev değişikliğinin resmiyet kazandığı görüldü.