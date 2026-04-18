Türkiye’de peş peşe yaşanan okul saldırıları sonrası gençlerde şiddet eğilimi, ruh sağlığı ve silaha erişim tartışmaları yeniden gündeme taşındı. Bu gelişmelerin ardından, 1999 yılında Columbine High School massacre faillerinden Dylan Klebold’un annesi Sue Klebold’un TEDx konuşması tekrar gündem oldu.

Klebold, saldırının ardından yaşadığı ağır travmayı anlatırken, “Bir anne olarak neler olacağını ben bilmeliydim değil mi, ama bilemedim...” sözleriyle dikkat çekmişti.

“SEVGİ TEK BAŞINA YETERLİ OLMUYOR”

Oğlunun saldırıdan önce ciddi bir depresyon yaşadığını ve intihara eğilim gösterdiğini sonradan fark ettiğini belirten Klebold, ruh sağlığı sorunlarının çoğu zaman dışarıdan anlaşılmadığını söylemişti.

Konuşmasında silaha erişimin kolaylığına da dikkat çeken Klebold, ABD’de gençler arasında depresyon ve intihar eğiliminin yaygınlığına işaret etmişti.

Sue Klebold’un konuşmasında en çok paylaşılan ifadelerden biri ise, “Sevgi, intihara meyilli birisinin kendini yaralamasını engellemek için yeterli olsaydı, intiharlar çok nadir olurdu” sözleri oldu.

Klebold konuşmasını şu ifadelerle tamamlamıştı: “Trajik gerçek şu ki aramızdaki en açıkgöz ve sorumlu olanlarımız bile yardım edemeyebilir. Ancak sevginin hatırına bilinemeyeni bilmek için denemeyi asla bırakmamalıyız.”