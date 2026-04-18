Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Türkiye genelindeki 6. ve 7. sınıf öğrencileri dilek ve şikayetlerini bizzat el yazılarıyla Meclis’e iletti. Toplamda 2 bin 649 dilekçeyi inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu, hazırladığı raporla çocukların dünyasındaki en büyük sorunları listeledi. Raporda öne çıkan başlıklar, toplumsal sorunların en alt yaş gruplarına kadar indiğini gösterdi.

"OKULDA AÇIZ": ÜCRETSİZ GIDA TALEBİ İLK SIRADA

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Eğitim sendikalarının ve velilerin yıllardır dile getirdiği "okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek" talebi, bu kez bizzat çocukların kaleminden döküldü. 12-13 yaşındaki öğrencilerin en büyük temennilerinden birinin "Okullarda sağlıklı ve ücretsiz gıdaya erişim" olması, ülkedeki ekonomik tablonun eğitime yansımasını bir kez daha gözler önüne serdi.

ZORBALIK KABUSU ÇOCUKLARIN GÜNDEMİNDE

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarından aylar önce kaleme alınan dilekçelerde, akran zorbalığı ve siber zorbalık konularının yoğunluğu dikkat çekti. Çocuklar, okul koridorlarında ve dijital dünyada kendilerini güvende hissetmediklerini belirterek, bu zorbalık türlerinin önlenmesi için Meclis’ten yardım istedi.

HAYVAN HAKLARI UNUTULMADI

Çocukların en duyarlı olduğu konulardan biri de "hayvanların korunması" oldu. Meclis’e ulaşan taleplerde, sokaktaki canların güvenliği ve haklarına yönelik iyileştirmeler yapılması en çok vurgulanan başlıklar arasında yer aldı.

RAPORA "AKP DÖNEMİ ÖZETİ" NİTELİĞİ

Meclis koridorlarında yankılanan bu talepler, muhalefet ve eğitim çevrelerince "AKP döneminin bir özeti" olarak nitelendirildi. En temel ihtiyaç olan gıdadan, can güvenliğini ilgilendiren zorbalığa kadar çocukların şikayetlerinin bu alanlarda toplanması, eğitim sistemindeki ve toplumsal yapıdaki kronik sorunlara ayna tuttu.