TBMM'de çocuklarda artan şiddet eğilimi, okul saldırıları ve dijital şiddet kültürü masaya yatırıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, çocukların medyadaki şiddetten etkilendiğini belirterek 10 yaşındaki bir çocuğun, "Keşke bizim okulumuzda da Kahramanmaraş'taki okul saldırısı gibi bir saldırı olsa da biraz heyecan yaşasak" dediğini aktardı. Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın’ın aktardığı verilere göre ABD'de her yıl 50 okul saldırısı yaşanırken, Türkiye'de 2005'ten bu yana 59 okul saldırısı kaydedildiğini belirten Ulukol, okul kapısına güvenlik koymanın tek başına çözüm olmadığını; öğretmen, aile ve psikolojik danışmanların birlikte çalışacağı sistemlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Koçtürk ise okul terkleri, sosyal dışlanma ve aidiyet eksikliğinin önemli risk faktörleri olduğunu ifade etti. Saldırıları gerçekleştiren çocukların çoğunlukla dışlanan ve korkulan öğrenciler olduğunu söyleyen Koçtürk, "taklit suç" olgusuna dikkat çekerek 2018'deki ABD Santa Fe Lisesi saldırısının 1999 Columbine saldırısından etkilenerek yapıldığını anlattı. Koçtürk; depresyon, intihar söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarının önemli ipuçları olduğunu, yapay zekâ destekli sistemlerle dijital sinyallerin takip edilebileceğini ancak öğretmen ve aile gözlemlerinin de sürece dahil edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.