Okul saldırılarına 'drone' çözümü

ÇARPARAK ETKİSİZ HALE GETİRECEK

Şirket yetkililerine göre drone’lar ateşli silah taşımıyor. Bunun yerine saldırganı fiziksel çarpma yöntemiyle durdurmak ya da biber jeli püskürtmek amacıyla kullanılıyor.

Şirketin taktik operasyonlar direktörü Khristof Oborski, sistemin Ukrayna savaşında kullanılan küçük drone’lardan ilham alınarak geliştirildiğini söyledi.

Oborski, saldırganın durumuna göre farklı senaryolar uygulandığını belirterek, "Silahlı bir çocuk okul koridorunda yürüyorsa operatörler drone üzerindeki çift yönlü iletişim sistemiyle konuşup silahı bırakmasını sağlamaya çalışıyor" dedi.

Yetkililer ayrıca operatörlerin polis ekipleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu ve saldırganın bulunduğu konumun güvenlik güçlerine anlık aktarılabildiğini ifade etti.