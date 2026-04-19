Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye genelinde okul güvenliğini artırmaya yönelik yeni önlem paketi hazırlanıyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından oluşturulan plan kapsamında, okul girişlerinde güvenlik görevlisi bulundurulması ve giriş-çıkış saatlerinde polis ile jandarma ekiplerinin okul çevresinde yoğun önlem alması öngörülüyor.

Yeni dönemin en dikkat çeken başlıklarından biri ise öğrenciler için yapılacak “risk analizi” çalışmaları oldu. Okul yönetimleri tarafından davranışları sorunlu ya da şüpheli görülen öğrenciler yakından takip edilecek. Bu kapsamda okullardan belirli öğrenciler hakkında detaylı bilgi talep edileceği belirtildi.

İl ve ilçe düzeyinde güvenlik birimleri ile okul yönetimleri arasında düzenli toplantılar yapılacak, bilgi paylaşımı sürekli hale getirilecek. Risk grubunda değerlendirilen öğrencilerin sosyal medya hesapları da emniyetin siber suçlarla mücadele birimleri tarafından izlenecek.

Yeni uygulama kapsamında, ailesinde görev gereği silah bulunan öğrenciler için ayrıca özel takip sistemi kurulacak. Ailelerle iletişime geçilerek çocukların silah ve mühimmata erişiminin engellenmesi konusunda bilgilendirme yapılacak. Ruhsatlı veya ruhsatsız silah bulunan evlerde de benzer önlemler alınması hedefleniyor.