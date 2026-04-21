Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından sosyal medyada yapılan provokatif ve asılsız paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturmalarda geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen çalışmalarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki siber suçlarla mücadele ekipleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, dezenformasyon yayan ve suç unsuru taşıyan paylaşımları mercek altına aldı.

Operasyonlar kapsamında, 1140’ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 1369 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 469’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 170 kişi tutuklandı. 39 şüpheli hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 97 tüfek, 32 tabanca, 44 kurusıkı tabanca, 104 kesici-delici alet, 2 bin 367 fişek, 436 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında “TETIKCILER 34” adlı Telegram grubunun yöneticisinin de tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca “C31K” isimli grup üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edilen 148 kanal kapatıldı. Yetkililer, 2 bin 409 URL adresine erişim engeli getirildiğini, provokatif içerik paylaşan 297 hesap yöneticisi hakkında da yasal süreç başlatıldığını açıkladı.