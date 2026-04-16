Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet birimleri, olayların ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara da müdahale ederek 940 hesabı erişime engelledi, 93 Telegram grubunu kapattı.

SOSYAL MEDYAYA SIKI TAKİP

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamu düzenini olumsuz etkileyen ve suçu övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Şüphelilere yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki saldırıya ilişkin soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı. Failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge bulunduğu açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 3 başsavcı vekili ve 10 savcının görevlendirildiğini duyurdu. Olayda kullanılan 5 tabancanın, failin babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlk değerlendirmelere göre saldırının bireysel bir eylem olduğu, herhangi bir terör bağlantısına dair bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA İŞLEM

Yetkililer, daha önce alınan yayın yasağına rağmen provokatif içerik paylaşan hesaplar hakkında da işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, özellikle gençleri olumsuz etkileyebilecek dijital platformlar da dahil olmak üzere genişletilerek sürdürüldüğü ifade edildi.

Yapılan incelemelerde, saldırganın sosyal medya profilinde 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildi.

ŞANLIURFA’DA GÖZALTI SAYISI ARTTI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 20’ye yükseldi. Valilik, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, olayın münferit bir hadise olduğu ve terör ya da örgütsel bağlantıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Yaralanan 9 kişiden 8’inin sağlık durumunun iyi olduğu, bir öğrencinin ise hayati tehlikesinin devam etmekle birlikte iyileşme gösterdiği ifade edildi.

Soruşturmaların hem adli hem idari boyutuyla titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.