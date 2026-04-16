Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından yürütülen soruşturmalara ilişkin yeni verileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, olayların ardından sosyal medya ve internet ortamında halkı yanıltıcı bilgi yayan, tehdit içeren paylaşımlarda bulunan ve eylem çağrısı yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda 174 şüphelinin tespit edildiği, bunlardan 127’sinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği aktarıldı.

Ayrıca saldırılar sonrası kamu düzenini bozabilecek içeriklere karşı yapılan çalışmalar çerçevesinde toplam 1115 internet adresi hakkında erişim engeli kararı uygulandığı açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, 1115 internet adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş, 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."