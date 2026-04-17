Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılar, Türk futbolunda da yankı buldu.

Fenerbahçe, bu akşam sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde hazırlanan tüm eğlence içerikli programları iptal etti.

Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor’u bu akşam saat 20.00’de konuk edecek.

Taraftarların merakla beklediği karşılaşma öncesinde sahada yapılması planlanan etkinlik takvimi tamamen değişti.

GÖSTERİLER, MÜZİK VE EĞLENCE PROGRAMLARI KALDIRILDI

Kulüp yönetimi, iki ildeki okul saldırılarında yaşanan acıyı dikkate alarak maç öncesi için hazırlanan görsel şov, müzik yayını ve eğlenceye dönük tüm programların gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Böylece sahada yalnızca karşılaşmanın kendisine odaklanılacağı belirtildi.