2025 yılının Kasım ayında 2026 bütçe görüşmeleri sırasında CHP grubu olarak okullarda güvenliğin sağlanması için bütçe ayrılmasına yönelik olarak önerge verdiklerini kaydeden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, şunları söyledi:

“Bütçe görüşmeleri kapsamında verdiğimiz önerge maalesef AKP-MHP ittifakının oylarıyla kabul görmedi. 224 milyar lira tutarında ödenek ayrılması söz konusu olmuştu bu ödenek ayrılmadı ne yazık ki. 2023 yılından bu yana Şanlıurfa’da 44 şiddet olay meydana gelmiş. Bunlar öngörülüp gerekli tedbirler alınmadı. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir sözümüz vardır. Bunlar dikkate alınmadı. Bunun yerine Okul Aile Birlikleri bu önlemlerle ilgili olarak dile getirildi. Bir anlamda okul aile birlikleri gerekeni yapsın anlayışı ortaya konmuş olundu. Sonuçta olaylar yaşandı.”

Okulların hijyen sorunlarını ve yardımcı personel sorunlarının da daha önce gündeme getirildiğini hatırlatan Mahmut Tanal, “Bu konuda da yine aynı anlayışla okul aile birlikleri gerekeni yapsın anlayışı devreye sokuldu. Geçmiş yıllarda okullarımızda revir bulunurdu, burada görevli hemşire olurdu. Aynı şekilde bekçiler ve polislerde görevlendirildi. Yine geçmiş yıllarda okullarda yangın köşesi vardı. Bu köşede kovaların içinde su ve kum bulunurdu. Kazma, kürek vardı. Hiçbir öğrencinin aklına bunları eline alıp şiddet uygulamak gelmezdi. Şimdi ise muştayla, pompalı tüfeklerle okullarımıza girilebiliyor. O günden bugüne nasıl bir dejenerasyon yaşadığımızın da incelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’de ekonomik sorunlardan ve yaşanan diğer toplumsal sorunlar nedeniyle ailelerinde psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini araştırmaların ortaya koyduğunu ifade eden Mahmut Tanal, “Ailelerde depresyon ilaçlarının kullanımını bu araştırmalardan öğreniyoruz. Böyle bir ortamdan çocukların etkilenmemesi mümkün mü? O zaman neden okullarımızda psikologlar görev almıyor? Toplum depresyon yaşıyor. Öğrencilerin kendilerini böyle bir ortamdan korumaları nasıl mümkün olabilir? Aynı sorunları onlar da yaşıyorlar. Bunun dikkate alınması gerekir. Bugün terörsüz Türkiye derken bunu siyaset için mi yapıyorsunuz? Bu konuda oy alabileceğini düşünen iktidar, bu sorunlarda oy potansiyeli görmediği için mi çalışma yapmıyor? Bu soru ister istemez aklımıza geliyor” ifadelerini kullandı.

TBMM’de çocukların sorunlarıyla ilgili birçok komisyon kurulduğunu da hatırlatan Mahmut Tanal, şunları söyledi;

“Kayıp çocuklar ile ilgili komisyon kuruldu, raporunu yazdı. Otizm ile ilgili komisyon kuruldu raporu var. Çocukların yaşadığı mağduriyetler ile ilgili yine komisyon kuruldu. Rabia Naz Cinayeti ile ilgili komisyon kuruldu. Bu komisyonların önerileri neden dikkate alınmadı? AKP iktidarı Milli Eğitim Bakanlarında önemli değişiklik yaptı. Her gelen bakan mevzuat ile ilgili değişiklik yaptı. Eğitimin daha ileriye gittiğini söyleyebilir miyiz? Bunun yârine okullarımızda güvenlik sorununu tartışır noktaya geldik. Elbette yaşanan olayların birçok boyutu ve bunlara bağlı nedenleri ver ama öncelikle bu olayların sorumlusu iktidar. Öğretmenler bağıramaz dendi, veliler öğretmenlere yönelik davranışlarını kontrol etmedi. Sonuçta aşama aşama bu noktaya geldik. Şimdi çözüm arıyoruz. Konu çok ciddi ve öncelikle çözülmesi gereken bir sorun artık.”