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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Okul çevresinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

OKUL ÖNÜNDE ŞÜPHELİ HAREKETLER DİKKAT ÇEKTİ

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürütülen asayiş çalışmaları esnasında Saffet Buzcu Ortaokulu önünde bulunan bir grup genci incelemeye aldı. Gençlerin üzerinde ve yakınlarında yapılan aramalarda, naylon poşet içerisindeki bir peçeteye sarılmış halde, tütüne emdirilmiş yaklaşık 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İFADELER DOĞRULTUSUNDA OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Emniyet güçleri, söz konusu uyuşturucu maddenin A.C. ve E.G. isimli şahıslardan temin edildiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimat doğrultusunda harekete geçen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188. maddesi uyarınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 4 ayrı kişi hakkında da TCK'nin 191. maddesi kapsamında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli soruşturma açıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan E.G. ve A.C., 4 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak ceza infaz işlemleri için Edirne L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik denetim ve operasyonel çalışmaların kent genelinde aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi.