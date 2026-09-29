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Kaynak: DHA

Boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök tarafından kızını almaya gittiği okulun bahçesinde bıçaklanan Buse Akgün Gök, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuklanan Bayram Gök hakkındaki soruşturma sürerken, Buse'nin babası Hasan Akgün'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"KARDEŞİMİ BEN TUTUYORUM, GEREKİRSE SENİ VURUR"

Hasan Akgün, kızının boşanma sürecinde tehdit edildiğini öne sürerek, Bayram Gök'ün ağabeyinin Buse'ye mesaj gönderdiğini söyledi.

Akgün, söz konusu mesajlarda, "Kardeşimi ben tutuyorum. Gerekirse seni vurur. Ben kardeşime içeride bakarım" ifadelerinin yer aldığını iddia etti.

Buse'nin bu mesajları silmediğini belirten baba Akgün, kızının telefonunun emniyet tarafından incelendiğini söyledi.

"PLANLANMIŞ BİR CİNAYET"



Olay günü yaşananları anlatan Akgün, Bayram Gök'ün gece vardiyasında olduğunu söylediğini ancak daha sonra okula geldiğini belirterek cinayetin önceden planlandığını düşündüğünü ifade etti.

Akgün, "Çocukları Bayram'ın annesi olaydan kısa süre önce okuldan alıp götürüyor. Ardından Bayram geliyor ve benim çocuğumu bıçaklıyor. Bana göre bu planlanmış bir cinayet" dedi.

ÇOCUKLARIN ÇANTASINDAN TAKİP CİHAZI ÇIKTI İDDİASI

Baba Hasan Akgün'ün bir diğer iddiası ise torunlarının çantasında bulunan cihazla ilgili oldu.

Akgün, "Çocukların çantasında kibrit kutusu büyüklüğünde bir cihaz ötmüş. Anneannesi fark etmiş. İlk başta ne olduğunu anlayamadık, daha sonra takip cihazı olduğunu fark ettik" diye konuştu.

"TEK TESELLİMİZ ÇOCUKLAR"



Kızının ölümünün ardından torunlarını yanlarına almak için mücadele edeceklerini söyleyen Akgün, "Bundan sonraki süreçte kendimi çocuklara adayacağım. Çocukları yanıma aldığım gün tek tesellimiz onlar olacak" ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetlerinin sona ermesi çağrısında bulunan Akgün, "Bir insan evlenebilir, ayrılabilir ama o insanların hayatlarını yaşamaları da gerekiyor" dedi.