Kaynak: İHA

Davada yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli, duruşmadaki savunmasında, "Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim" dedi.



Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.



Duruşmada savunmasını yapan saldırganın babası Uğur Mersinli, "Çocuk bu olayda kendisi bulmuştur. Çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz. Aras'ın okul saldırısını yapacağını kim biliyordu. Okul saldırısını bilmiyordum, onunla ilgili eğitim almadım. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Yatak odaları, evlerde kapıları kilitlenen yerlerdir. Silahlar arama sırasında bulunmadı, ben söyledim. Yatak odasında gardroptaki eşyalar bana aittir. İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısı yapacağını görüp tahmin eden kamu görevlilerinin bu bilgileri neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak demektir. İsa Aras Mersinli, manifestosunu önceden hazırlamıştır ve onu poligona sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum" diye konuştu.

Sanık Mersinli, ortada işlenen bir suç varsa ortada failin de olduğunu söyleyerek, "Fail İsa Aras Mersinli’dir ve ona kamu davası açılmamıştır. İddia makamı anne ve babayı suçlamak için kamuoyu baskısıyla ortaya karışık iddianame düzenlemiştir. Ben oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Dava sanık baba Uğur Mersinli’nin savunmasıyla devam ediyor.