Okullarda tırmanan şiddet olaylarının ardından hayata geçirilen güvenlik önlemleri, eğitim sistemindeki bütçe krizini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) teknik donanım bütçesini belirsiz bırakması, okul yönetimlerini velilerin kapısını çalmaya itti. Gaziosmanpaşa’daki bir okulda yaşanan son örnek, "parasız eğitim" ilkesinin nasıl zedelendiğini ortaya koydu.

“GÖNLÜNÜZDEN NE KOPARSA” AMA ALT LİMİT 2 BİN TL!

Birgün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, Okul Aile Birliği tarafından velilere gönderilen mesajda, okula turnike ve dedektör kurulacağı duyurularak maddi destek istendi. Bir velinin ücret sorması üzerine verilen, "Gönlünüzden ne koparsa deniyor fakat 2 bin TL’den az bağışlar olmaz" yanıtı, gruptaki tansiyonu yükseltti. Asgari ücretle geçinen veliler, bu rakamın bir "bağış" değil, "dayatma" olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

PROTOKOL VAR, BÜTÇE YOK

Maraş ve Urfa’daki saldırılar sonrası imzalanan protokol; kamera sistemleri, turnikeler ve metal dedektörleri gibi sıkı önlemler içeriyor. Ancak bu donanımların maliyeti konusunda MEB’in sorumluluk almaması, yükü doğrudan ailelerin üzerine yıkıyor. Veliler, "Güvenliği bizim üstümüze yıkamazlar, bu devletin sorumluluğundadır" diyerek bakanlığa seslendi.

UZMAN UYARISI: OKULLAR ŞİDDET ÜRETİYOR

Konuyu BirGün TV’ye değerlendiren Prof. Dr. Selçuk Candansayar, güvenlik önlemlerinin tek başına çözüm olmayacağını vurguladı. Okulların son 20 yılda dayanışma yerine rekabet üreten kurumlar haline geldiğini belirten Candansayar, şunları söyledi:

"Çocuklar okulda 'altta kalanın canı çıksın' ideolojisini öğreniyor. Bu da kendiliğinden şiddeti üretiyor. Saldırganları sadece 'psikiyatrik sorunlu' olarak nitelendirmek riski görmezden gelmektir; asıl sorun okulların nasıl şiddet üreten binalara dönüştüğüdür."

"HADSİZ BİR BAKANLA MUHATABIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i sert sözlerle eleştirdi. Bakan döneminde 45 şiddet olayının yaşandığını hatırlatan Özel, "Daha Mart ayında güvenlik tedbirleri artacak diyen Bakanın hiçbir adım atmadığı en acı şekilde deneyimlendi. Sorun sadece güvenlik değil; sosyal ve ekonomik bir bütündür" ifadelerini kullandı.

PROTOKOLDE NELER PLANLANIYOR?

Tam zamanlı izleme: 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve kameralar emniyet birimleri tarafından izlenecek.

Öğrencilere risk puanı: Okullarda "risk oluşturabilecek" öğrenciler için bir puanlama sistemi uygulanacak. Puanı yüksek okullarda kolluk görevlileri hazır bulunacak.

Ekip aracı nöbeti: Giriş-çıkış saatlerinde riskli görülen okulların kapısında polis ekipleri bekletilecek.

Teknik donanım: Okul girişlerine turnike ve metal dedektör gibi teknik ekipmanların kurulması planlanıyor; ancak bu donanımların bütçesinin nasıl karşılanacağı henüz belirsiz.