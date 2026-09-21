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Kaynak: İHA

Eğitim döneminin Bozdoğan'da başlamasının üzerine İlçe Emniyet Amirliği personeli, gençlerin sorunsuz ve emniyetli koşullarda derslerine devam edebilmelerini temin etmek gayesiyle okul kapılarında önlemleri sıkılaştırdı.

Bilhassa çocukların giriş-çıkış periyotlarında tesis civarlarında nöbet tutan polisler, durumundan kuşku duyulan şahıslar ile vasıtaları detaylıca inceledi. Binaların civarındaki araç ile yaya trafiği de kolluk güçlerince anbean izlendi.

Uygulamalar merceğinde taşımalı sistemde hizmet veren öğrenci servisleri de denetimden geçirildi. Servis taşıtları ile sürücülerine uygulanan kontrollerde, evlatların emniyetle seyahat edebilmeleri maksadıyla riayet edilmesi zorunlu hususlar hususunda kaptanlara uyarılarda bulunuldu.

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği kadrolarının, evlatların korunması ile derslik civarlarında yaşanabilecek aksaklıkların engellenmesi hedefiyle okul çevresi ile servis kontrollerini tüm akademik yıl boyunca aralıksız sürdüreceği aktarıldı.