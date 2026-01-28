

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik genelindeki okul kantini ve benzeri gıda işletmelerinde görev yapan personele yönelik Gıda Güvenliği, Hijyen ve Mevzuata Uygunluk konularında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezinde düzenlenen seminere İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı da katıldı.

Seminerde, Millî Eğitim İş Güvenliği Koordinatörü, iş sağlığı ve güvenliği, İl Sağlık Müdürlüğü Uzmanı, kantinlerde hijyen, Tarım İl Müdürlüğü Uzmanı, gıda güvenliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Diyetisyeni, öğrenci sağlığı ve beslenme, Rehberlik Araştırma Merkezi Rehberlik Birimi Başkanı, iletişim konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Programda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.