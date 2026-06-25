Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iklim değişikliği ve küresel kuraklık risklerinin getirdiği çevresel ile biyolojik olumsuzluklara karşı okul ve kurumlarda kapsamlı önlemler almaya hazırlanıyor. Bakanlığın 2026-2030 yıllarını kapsayan "İklim Değişikliği Eylem Planı" verilerine göre, eğitim paydaşlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklarının korunması amacıyla eğitim ortamları iklime dayanıklı ve sağlık dostu yapılar haline getirilecek. Öğrenci, öğretmen, personel ve velilerin sağlıklı beslenme ile hareketli yaşam konularındaki farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

KANTİN VE YEMEKHANELERDE DİJİTAL TAKİP DÖNEMi

"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında, güvenilir gıdaya erişim ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması öncelik olmaya devam edecek. Bu doğrultuda, artan hava sıcaklıklarının neden olabileceği gıda güvenliği risklerini engellemek amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerinde "Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi" faaliyete geçirilecek.

Ayrıca okul menülerinde karbon ayak izi düşük, bölgesel ve mevsimsel ürünlerin tercih edildiği "Sürdürülebilir Menü Yönetim Sistemi" tasarlanacak. Kantin ve yemekhane menülerine tuzsuz diyet seçenekleri eklenecek; böbrek yetmezliği ile alerjik astım gibi kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilere öncelik tanınacak. Yerel özelliklere uygun mevsimsel beslenme, iklime duyarlı hastalıklara yönelik beslenme ve gıda hijyeni eğitimleri de yüz yüze veya dijital platformlar üzerinden verilecek.

TEMİZ HAVA VE FİLTRELİ SU PINARLARI YAYGINLAŞIYOR

Öğrencilerin temiz içme suyuna ambalajsız ve sağlıklı şekilde ulaşabilmesi için okullarda, düzenli mikrobiyolojik analizleri yapılan yüksek filtrasyonlu su pınarları yaygınlaştırılacak. Su tasarrufu bilincini güçlendirmek ve sağlıklı suya erişimi kolaylaştırmak adına çelik veya cam materyalden üretilen kişisel su termoslarının kullanımı teşvik edilecek.

Sınıflardaki öğrenme verimini yükseltmek ve sağlıklı bir solunum alanı sunmak için tüm kapalı alanlarda doğal havalandırma esas alınacak. Bakanlığa bağlı, kapalı alanı 10 bin metrekare ve üzerinde olan kurumlarda iç ortam hava kalitesi ölçüm ve uyarı sistemleri kurulacak. Aşırı sıcak ya da soğuk hava şartlarına karşı ise sınıflardaki ısı konforunu iyileştirmek adına düşük maliyetli gölgeleme ve bina kabuğu iyileştirme çalışmaları yürütülecek.

"YEŞİL OKUL" UYGULAMALARI VE SIFIR ATIK YÖNERGESİ

Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla okullarda sıfır atık yönetimi, su verimliliği, biyoçeşitliliğin korunması ve çevre farkındalığına yönelik projeler hayata geçirilecek. Sürecin daha etkin yönetilmesi için bir "Sıfır Atık Uygulama Yönergesi" hazırlanacak.

Eğitim kurumları ile yurtlarda su tasarrufu sağlayan cihaz ve ekipmanların kullanımı yaygınlaştırılırken, bu teknolojik donanımların mesleki ve teknik eğitim kurumlarında geliştirilmesi ve üretilmesi desteklenecek. Okullarda yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve kompost sistemleri kurulacak; okul bahçelerinde agroekolojik uygulamalara yer verilecek.

ERKEN UYARI EĞİTİMLERİ VE İYİ ÖRNEKLER PORTALI

Eğitim paydaşlarına yönelik iklime dirençli okul ve erken uyarı eğitimleri düzenlenecek. Okullardaki sosyal kulüplerin yıllık planlarına iklim eylemi ve çevre temalı etkinlikler dâhil edilirken, öğrenci, öğretmen ve velileri kapsayan çevre farkındalık kampanyaları organize edilecek. Başarılı olan iyi uygulamaların görünürlüğünü artırmak amacıyla da Bakanlığın dijital platformlarında "Yeşil Okul İyi Örnekler Portalı" erişime açılacak.