Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen denetimlerin amacı; eğitim kurumlarında huzur ve güven ortamını korumak, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek olarak açıklandı. Bu kapsamda 36 ayrı noktada okul çevreleri ve servis araçları detaylı şekilde incelendi.

Uygulama sırasında okul çevreleri, parklar, bahçeler, metruk binalar, internet kafeler, oyun salonları, kafeler ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda kontroller yapıldı. Ayrıca öğrenci servis araçlarının ilgili mevzuata uygunluğu denetlenirken, okulların giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önlemleri de alındı.

Denetimler kapsamında okul yöneticileri ve idarecilerle bir araya gelen ekipler, çevrede karşılaşılan güvenlik sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alınan tedbirler gözden geçirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yapılan açıklamada, eğitim-öğretim yılı boyunca önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında bu tür uygulamaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.