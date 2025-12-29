Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci okul bahçesinde silahla rehin aldı. Okula gelen polis, olaya müdahale etti.

Olay, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y (43) isimli şahıs, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü U.C.A. (18) isimli genci takip ederek okul bahçesine kadar izledi, ardından yanındaki silahla rehin aldı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İki gencin ailelerinin de haberdar olduğu bir arkadaşlık süreci geçirdikleri ancak ayrıldıktan sonra şahsın genç kızı rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.