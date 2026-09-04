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Kaynak: İHA

Tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelinde başlatılan denetimler aralıksız sürüyor. Perakende satış noktalarını inceleyen ekipler, haksız fiyat artışlarının önüne geçmeyi ve mevzuata aykırı ürün satışını engellemeyi hedefliyor.

"20 GÜNDÜR SAHADAYIZ"

Denetim çalışmalarını yerinde takip eden Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, yürütülen incelemeler hakkında şu bilgileri verdi:

"Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde zincir marketler ve kırtasiyelerde yaklaşık 20 gündür denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu incelemelerde fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğunu ve etiket ile kasa fiyatları arasında bir uyuşmazlık bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda işletmelerimize rehberlik ve bilgilendirme hizmeti sunuyoruz."

Kürkçü, denetimlerin yalnızca fiyat kontrolüyle sınırlı kalmadığını belirterek; okul çantası, kalemlik, boya kalemleri ve kalemtıraş gibi ürünlerde 'CE' ürün güvenliği işaretlerinin bulunup bulunmadığının, imalatçı ile ithalatçı firma bilgilerinin etiketlerde eksiksiz yer alıp almadığının da titizlikle incelendiğini vurguladı.