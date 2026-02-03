Can Özçelik'in aktardığına göre, Oktay Kaynarca'nın yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

16 Ocak 2026'da gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi vermiş, test sonucu negatif çıkmıştı. Test sonucunun negatif olmasına karşın Kaynarca'ya yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

OKTAY KAYNARCA'NIN İFADESİNDEN

Uyuşturucu testi negatif çıkan Oktay Kaynarca’ya ifadesinde İBB davası kapsamında hakkında yakalama kararı olan firari Murat Gülibrahimoğlu’nu tanıyıp tanımadığı sorulmuştu. Oktay Kaynarca’nın da bu soruya Murat Gülibrahimoğlu’nu tanığını ifade ederek şöyle yanıt vermişti: