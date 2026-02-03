Can Özçelik'in aktardığına göre, Oktay Kaynarca'nın yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.
NE OLMUŞTU?
16 Ocak 2026'da gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi vermiş, test sonucu negatif çıkmıştı. Test sonucunun negatif olmasına karşın Kaynarca'ya yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.
OKTAY KAYNARCA'NIN İFADESİNDEN
Uyuşturucu testi negatif çıkan Oktay Kaynarca’ya ifadesinde İBB davası kapsamında hakkında yakalama kararı olan firari Murat Gülibrahimoğlu’nu tanıyıp tanımadığı sorulmuştu. Oktay Kaynarca’nın da bu soruya Murat Gülibrahimoğlu’nu tanığını ifade ederek şöyle yanıt vermişti:
İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Sormuş olduğunuz Günyüzü Konakları’ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubunun orada olduğuna tanık oldum. Rabia Karaca’nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yeni havalimanı taraflarında Ortadoğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul ettiği' şeklindeki beyanını kabul ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım