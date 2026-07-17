"Kurtlar Vadisi" dizisinde hayat verdiği unutulmaz Süleyman Çakır karakterinin yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmediğini söyleyen Kaynarca, karakterin ölüm yıl dönümünde yaşanan ilgiyi hâlâ şaşkınlıkla takip ettiğini anlattı.
Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum"
Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Murat Yeter'in hazırlayıp sunduğu "Murat Yeter'le Folk Sohbetleri" programında hem kariyerine hem de özel yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
"8 NİSAN'DA ORTALIK YENİDEN KARIŞIYOR"
Her yıl 8 Nisan'da sosyal medyada Süleyman Çakır'ın yeniden gündem olduğunu belirten ünlü oyuncu, karakter için gıyabi cenaze namazları kılındığını ve helva dağıtıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"8 Nisan sabahı uyanıp bakıyorum, ortalık yine karışmış. Ben de bu ilgiye kayıtsız kalmıyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim abi ben, bir türlü ölemiyorum."
LİSE YILLARINDA FABRİKADA ÇALIŞTI
Programda gençlik yıllarına da değinen Kaynarca, okul döneminde başarılı bir öğrenci olmadığını ve ailesinin disiplin kazanması için kendisini bir kamyon fabrikasında işe gönderdiğini söyledi.
Elektrik hattında yaklaşık altı ay çalıştığını anlatan oyuncu, o günleri esprili bir dille şöyle anlattı:
"Tulumları giyip işe başladım. Ama sürekli şakalaşıp ortamı eğlenceye çeviriyordum. Bantta işler aksayınca sonunda 'Bunu buradan alın' dediler ve işten çıkardılar. İyi ki de kovmuşlar. Sonrasında konservatuvar sınavlarına girdim."
"AZ KALSIN TÜRKÜCÜ OLUYORDUM"
Oyunculuğa başlamadan önce müzik alanına yönelmeyi de düşündüğünü itiraf eden Kaynarca, yıllar önce Murat Yeter'e türkü albümü yapmak istediğini söylediğini anlattı.
"Bir dönem büyük bir özgüvenle 'Bana türkü albümü yapar mısın?' demiştim. O günlerin heyecanıymış. Az kalsın türkücü oluyormuşum ama kader beni oyunculuğa götürdü."
Programda Murat Yeter'in "Folk" albümünde yer alan Gesi Bağları eserini de seslendiren Kaynarca, müzik anlayışını ise şu sözlerle özetledi:
"Benim için önemli olan notalara kusursuz basmak değil, şarkıyı samimiyetle söyleyebilmek."