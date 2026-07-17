Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum"

Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum"

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Murat Yeter'in hazırlayıp sunduğu "Murat Yeter'le Folk Sohbetleri" programında hem kariyerine hem de özel yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Diğer
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Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum" - Resim: 1

"Kurtlar Vadisi" dizisinde hayat verdiği unutulmaz Süleyman Çakır karakterinin yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmediğini söyleyen Kaynarca, karakterin ölüm yıl dönümünde yaşanan ilgiyi hâlâ şaşkınlıkla takip ettiğini anlattı.

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Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum" - Resim: 2

"8 NİSAN'DA ORTALIK YENİDEN KARIŞIYOR"

Her yıl 8 Nisan'da sosyal medyada Süleyman Çakır'ın yeniden gündem olduğunu belirten ünlü oyuncu, karakter için gıyabi cenaze namazları kılındığını ve helva dağıtıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

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Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum" - Resim: 3

"8 Nisan sabahı uyanıp bakıyorum, ortalık yine karışmış. Ben de bu ilgiye kayıtsız kalmıyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim abi ben, bir türlü ölemiyorum."

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Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum" - Resim: 4

LİSE YILLARINDA FABRİKADA ÇALIŞTI

Programda gençlik yıllarına da değinen Kaynarca, okul döneminde başarılı bir öğrenci olmadığını ve ailesinin disiplin kazanması için kendisini bir kamyon fabrikasında işe gönderdiğini söyledi.

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Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum" - Resim: 5

Elektrik hattında yaklaşık altı ay çalıştığını anlatan oyuncu, o günleri esprili bir dille şöyle anlattı:

"Tulumları giyip işe başladım. Ama sürekli şakalaşıp ortamı eğlenceye çeviriyordum. Bantta işler aksayınca sonunda 'Bunu buradan alın' dediler ve işten çıkardılar. İyi ki de kovmuşlar. Sonrasında konservatuvar sınavlarına girdim."

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Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum" - Resim: 6

"AZ KALSIN TÜRKÜCÜ OLUYORDUM"

Oyunculuğa başlamadan önce müzik alanına yönelmeyi de düşündüğünü itiraf eden Kaynarca, yıllar önce Murat Yeter'e türkü albümü yapmak istediğini söylediğini anlattı.

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Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum" - Resim: 7

"Bir dönem büyük bir özgüvenle 'Bana türkü albümü yapar mısın?' demiştim. O günlerin heyecanıymış. Az kalsın türkücü oluyormuşum ama kader beni oyunculuğa götürdü."

Programda Murat Yeter'in "Folk" albümünde yer alan Gesi Bağları eserini de seslendiren Kaynarca, müzik anlayışını ise şu sözlerle özetledi:

"Benim için önemli olan notalara kusursuz basmak değil, şarkıyı samimiyetle söyleyebilmek."

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