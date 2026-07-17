Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra olay itiraf: "Bir türlü ölemiyorum"

"Bir dönem büyük bir özgüvenle 'Bana türkü albümü yapar mısın?' demiştim. O günlerin heyecanıymış. Az kalsın türkücü oluyormuşum ama kader beni oyunculuğa götürdü."

Programda Murat Yeter'in "Folk" albümünde yer alan Gesi Bağları eserini de seslendiren Kaynarca, müzik anlayışını ise şu sözlerle özetledi:

"Benim için önemli olan notalara kusursuz basmak değil, şarkıyı samimiyetle söyleyebilmek."