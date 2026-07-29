Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru

"Hikaye aslında benim orijinal hikayem. Yazım süreci uzun sürdü; senaryo konusunda mutabık kalınca cast aşamasına geçtik. Başrol kadın oyuncusu kim olabilir diye düşünürken aklımıza en yatan Fahriye'ydi. Fahriye de senaryoyu okurken çok heyecanlandı. Okuma provası da yaptık, iyi de oyuncudur..."