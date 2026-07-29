Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru

ATV'nin yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olmaya aday "Hamal" dizisi, eylül ayında sete inmeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaşacağı projeye 8 flaş isim birden katıldı.

Kaynak: Diğer
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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru - Resim: 1

ATV’nin yeni yayın dönemindeki en iddialı projelerinden biri olan "Hamal" dizisi, uzun süren ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor.

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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru - Resim: 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlerinin eylül ayında başlaması planlanan diziye son olarak sekiz iddialı oyuncu katıldı.

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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru - Resim: 3

YILDIZ KADRO ŞEKİLLENİYOR

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca’nın üstlendiği KYN Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru - Resim: 4

Hikayesi Oktay Kaynarca’ya ait olan, senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban’ın kaleme aldığı projede; intikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici bir hikâye ekrana taşınacak.

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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru - Resim: 5

Dizinin genç başrol oyuncusu Burak Tozkoparan (Tekin) olurken, oyuncu kadrosuna dahil olan diğer flaş isimler ve canlandıracakları karakterler şu şekilde:

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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru - Resim: 6

Erdal Özyağcılar (Derviş)

Sarp Akkaya (Falke)

Yiğit Uçan (Esfender)

Zeynep Kankonde (Varmısın Adile)

Hakan Karsak (Bülbül Yusuf)

Taylan Meydan (Ünlü Ünal)

İpek Erdem (Afet)

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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru - Resim: 7

KAYNARCA'DAN FAHRİYE EVCEN AÇIKLAMASI

Ben Bu Cihana Sığmazam projesinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, dizide "Hamal Kemal" karakterine hayat verecek. Kaynarca’nın partneri "Hayat" rolüyle Fahriye Evcen oldu.

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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru - Resim: 8

İkili arasındaki uyum ve 23 yaş farkı şimdiden sosyal medyada merak konusu olurken, Kaynarca süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li "Hamal" dizisinde yıldız yağmuru - Resim: 9

"Hikaye aslında benim orijinal hikayem. Yazım süreci uzun sürdü; senaryo konusunda mutabık kalınca cast aşamasına geçtik. Başrol kadın oyuncusu kim olabilir diye düşünürken aklımıza en yatan Fahriye'ydi. Fahriye de senaryoyu okurken çok heyecanlandı. Okuma provası da yaptık, iyi de oyuncudur..."

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