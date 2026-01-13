İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli arasında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca var. İşte, Oktay Kaynarca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kariyeri...
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
27 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu, tiyatro sanatçısı, senarist, yapımcı, seslendirme sanatçısı, şarkı sözü yazarı, şarkıcı, sunucu, iş insanıdır.
EĞİTİMİ
İstanbul Üsküdar Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Artvin Hopa Lisesinde tamamladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim ve öğretim gördüğü dönemde Müjdat Gezen den oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı yüksek lisans bölümünden 1991 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü öğrencisiyken Müjdat Gezen, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter ve Ahmet Levendoğlu'n dan oyunculuk eğitimi aldı.
KARİYERİ
FİLMLERİ
1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
1994 Yengeç Sepeti
1995 Bir Kadının Anatomisi
1999 Can Dostum
2000 Yarın Geç Olmayacak
2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
2002 Abdülhamid Düşerken
2004 Kalbin Zamanı
2007 Beynelmilel
2007 Sıfır Dediğimde
2007 Sis ve Gece
2008 Alia
2008 Hoşçakal Güzin
2011 Çanakkale Ruhu
2019 Aman Reis Duymasın
DİZİLERİ
1989 Gençler
1999 Köstebek
2001 Yeditepe İstanbul
2001 Tek Celse
2002 Aynalı Tahir
2002 Bayanlar Baylar Melih
2002 Lahmacun ve Pizza
2003 Esir Şehrin İnsanları
2003-2004 Kurtlar Vadisi
2004 Aşkımızda Ölüm Var
2004 Adı Aşk Olsu
2006 İlk Aşkım
2007 Geniş Zamanlar
2007-2008 Kuzey Rüzgârı
2008 Kardelen
2008 Kırmızı Işık
2008 Sen Harikasın
2008-2010 Adanalı
2010 Yahşi Cazibe
2009 Bahar Dalları
2011 Nuri
2011 Sakarya Fırat
2012 Ustura Kemal
2013-2014 İnadına Yaşamak
2014 Kardeş Payı
2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2022-2024 Ben Bu Cihana Sığmazam