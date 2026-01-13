İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli arasında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca var. İşte, Oktay Kaynarca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kariyeri...



OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

27 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu, tiyatro sanatçısı, senarist, yapımcı, seslendirme sanatçısı, şarkı sözü yazarı, şarkıcı, sunucu, iş insanıdır.

EĞİTİMİ

İstanbul Üsküdar Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Artvin Hopa Lisesinde tamamladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim ve öğretim gördüğü dönemde Müjdat Gezen den oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı yüksek lisans bölümünden 1991 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü öğrencisiyken Müjdat Gezen, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter ve Ahmet Levendoğlu'n dan oyunculuk eğitimi aldı.

KARİYERİ

FİLMLERİ

1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1994 Yengeç Sepeti

1995 Bir Kadının Anatomisi

1999 Can Dostum

2000 Yarın Geç Olmayacak

2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

2002 Abdülhamid Düşerken

2004 Kalbin Zamanı

2007 Beynelmilel

2007 Sıfır Dediğimde

2007 Sis ve Gece

2008 Alia

2008 Hoşçakal Güzin

2011 Çanakkale Ruhu

2019 Aman Reis Duymasın

DİZİLERİ

1989 Gençler

1999 Köstebek

2001 Yeditepe İstanbul

2001 Tek Celse

2002 Aynalı Tahir

2002 Bayanlar Baylar Melih

2002 Lahmacun ve Pizza

2003 Esir Şehrin İnsanları

2003-2004 Kurtlar Vadisi

2004 Aşkımızda Ölüm Var

2004 Adı Aşk Olsu

2006 İlk Aşkım

2007 Geniş Zamanlar

2007-2008 Kuzey Rüzgârı

2008 Kardelen

2008 Kırmızı Işık

2008 Sen Harikasın

2008-2010 Adanalı

2010 Yahşi Cazibe

2009 Bahar Dalları

2011 Nuri

2011 Sakarya Fırat

2012 Ustura Kemal

2013-2014 İnadına Yaşamak

2014 Kardeş Payı

2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022-2024 Ben Bu Cihana Sığmazam