Öksürük şuruplarını atın gitsin: Bu reçine solunumu tamamen onarıyor

UZMANLAR NE DİYOR?



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiliz Fitoterapi Derneği Üyesi Dr. Simon Mills, bitkisel reçinelerin solunum yolları üzerindeki bariyer etkisine dikkat çekiyor. Mills, "Boswellia, lökotrien sentezini bloke ederek hava yollarındaki aşırı duyarlılığı minimize etti. Bu durum, özellikle astım kökenli veya alerjik kaynaklı inatçı öksürüklerde kimyasal ilaçlara güçlü bir alternatif oluşturdu" şeklinde konuşuyor.