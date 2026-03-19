ABD’de 27 yaşında bir kadın aylarca geçmeyen öksürük, balgam ve ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu. Doktorlar, başta kadında tüberküloz (TB) hastalığı olduğunu zannetti. Ancak tedaviye yanıt vermeyince ileri inceleme gerçekleştirildi. Yapılan bronkoskopide kadının akciğerinde prezervatif olduğu belirlendi.

AKCİĞERİNDEN PREZERVATİF ÇIKTI

Devam eden incelemeler sonucu prezervatifin kazara aspirasyon (nefes yoluyla kaçma) olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu olay çok nadir bir yabancı cisim aspirasyonu vakası olarak kayıtlara geçti.