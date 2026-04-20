NBA’de play-off heyecanı sürerken Oklahoma City Thunder, ilk maçta Phoenix Suns karşısında gövde gösterisi yaptı. Ev sahibi ekip baştan sona üstün oynadı.

THUNDER MAÇI ERKEN KOPARDI

Oklahoma City Thunder, Paycom Center’da oynanan mücadelede ilk çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü ele aldı. Phoenix Suns ise özellikle ribaundlarda ve savunmada büyük sorun yaşadı.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER FARK YARATTI

Thunder mücadeleyi 119-84 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Shai Gilgeous-Alexander, Thunder galibiyetinin mimarı oldu. Yıldız oyuncu maçı 25 sayı ile tamamladı.

BOOKER TEK BAŞINA YETMEDİ

Phoenix cephesinde Devin Booker 23 sayı ile takımının en skoreri oldu. Dillon Brooks ise 18 sayı üretse de 22 şutta yalnızca 6 isabet buldu.