Okeye değil felakete oturdular: Kıraathanedeki kirli çark böyle kırıldı

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütünün, kendi işlettikleri kıraathane görünümlü kumar ortamlarında özellikle bölge çiftçilerini hedef aldığı belirlendi. Kumar masalarına oturttukları kadınları kullanarak mağdurları oyuna teşvik eden şüphelilerin, bu yöntemle vatandaşlara yüksek miktarlarda para kaybettirdikleri tespit edildi. Kumarda parasını kaybeden kişilere yüksek faizle borç verip, zorla senet imzalatan çetenin, borcunu ödeyemeyen mağdurları ise ofislerde alıkoyarak ölümle tehdit ettiği ve darbettiği belirtildi.