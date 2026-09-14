Saltillo ev sahipliğindeki çeyrek final turunda Çinli rakibi Zhong Qixuan'ı 6-4'lük skorla geçen milli okçu, adını son dörde yazdırdı. Yarı final eşleşmesinde Alman sporcu Katharina Bauer karşısında 7-1 mağlup olan Elif Berra, şansını üçüncülük mücadelesine taşıdı.

Bronz madalya karşılaşmasında Meksikalı Alejandra Valencia Trujillo ile karşılaşan ay-yıldızlı okçu, nefes kesen beraberlik atışları sonunda rakibini 6-5 devirerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu disiplinde zirveye çıkan isim ise Çekyalı Marie Horackova oldu.

Mete Gazoz Dünya Kupası'nda kürsüde: Meksika'dan bronz madalyayla dönüyorMete Gazoz Dünya Kupası'nda kürsüde: Meksika'dan bronz madalyayla dönüyorSpor

Organizasyonda erkekler klasik yay kategorisini bronz madalyayla tamamlayan Mete Gazoz'un ardından Elif Berra Gökkır'ın derecesiyle birlikte Türkiye, kupanın final etabını 2 bronz madalyayla kapattı. Ay-yıldızlı kafile, 2026 Okçuluk Dünya Kupası sezonunun tamamında ise 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalyaya ulaştı.