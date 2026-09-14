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Kaynak: AA

Saltillo ev sahipliğindeki çeyrek final turunda Çinli rakibi Zhong Qixuan'ı 6-4'lük skorla geçen milli okçu, adını son dörde yazdırdı. Yarı final eşleşmesinde Alman sporcu Katharina Bauer karşısında 7-1 mağlup olan Elif Berra, şansını üçüncülük mücadelesine taşıdı.

Bronz madalya karşılaşmasında Meksikalı Alejandra Valencia Trujillo ile karşılaşan ay-yıldızlı okçu, nefes kesen beraberlik atışları sonunda rakibini 6-5 devirerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu disiplinde zirveye çıkan isim ise Çekyalı Marie Horackova oldu.

Organizasyonda erkekler klasik yay kategorisini bronz madalyayla tamamlayan Mete Gazoz'un ardından Elif Berra Gökkır'ın derecesiyle birlikte Türkiye, kupanın final etabını 2 bronz madalyayla kapattı. Ay-yıldızlı kafile, 2026 Okçuluk Dünya Kupası sezonunun tamamında ise 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalyaya ulaştı.